Equinor: Euroopa energiaettevõtted vajavad 1,5 triljonit eurot tagatistena

Mitmed Euroopa riigid on toetanud energiatarnijaid miljardite eurode suuruste abipakettidega, kuna nad on oma tehingutega seotud lisatagatiste ehk marginaalinõuete tõttu hätta jäänud, kuid Equinori hinnangu kohaselt moodustavad kõnealunsed toetusmeetmed vaid murdosa kogu arve mahust.

Equinori gaasi- ja elektrienergia valdkonna asepresident Helge Haugane ütles Reutersile, et Euroopa energiaettevõtted võivad vajada kuni 1,5 triljoni euro suurust tagatist, et vältida energia tuletisinstrumentide turu seiskumist.

«See on hinna funktsioon, see läheb aina üles ja üles,» ütles Haugane, lisades, et see nõuab ka valitsuse sekkumist. «Turg võib toimida palju paremini võrreldes praegusega, sest inimestel ei ole piisavalt likviidsust.»

Energiaettevõtted peavad võtma üha rohkem tagatisi, kuna energiahinnad on järsult tõusnud. Need garantiid on vajalikud selleks, et tagada, et kui ettevõtted ei suuda tarnida lubatud koguseid, saavad kliendid osta oma elektrit või gaasi vabaturult jooksva hinnaga.