Hispaania kaitses Pürenee gaasitoru vastuseks Macroni vastuseisule

Venemaa gaasiterrorismi tõttu on tekkinud värske huvi tuua hädavajalik gaasivaru Hispaaniast Euroopasse.

Taolise gaasitrassi idee tekkis kümmekond aastat tagasi, nimega MidCat, ent 2019. aastal sellest loobuti järelevalve ja rahastamisega seotud teemade tõttu.

Ent Madrid on asunud taaselustama projekti, millel on täielik toetus Berliinilt, mis on kaotanud Vene maagaasi tarned Nord Streami gaasijuhtme kaudu.

Kuue gaasiterminaliga on Hispaanial suurim vastav infrastruktuur Euroopas, et võtta vastu meritsi laevadega toodud veeldatud maagaasi.

Ent vahepeal on väike maismaalõik Hispaania ja Prantsuse maagaasivõrkude vahel, mis piirab Hispaania võimalusi saata gaasivoogusid otse Kesk-Euroopasse.

MidCat oleks sellise tühimiku ideaalne täitja, ent selle vastu on Prantsusmaa näidanud üles leiget huvi.

«Selleks pole mingit ilmset vajadust, mingid asitõendid ei viita mingile vajadusele selle järele ei täna ega tulevikus,» ütles Prantsuse president Emmanuel Macron esmaspäeval pärast kõnelusi Saksa liidukantsleri Olaf Scholziga.

«Ma ei mõista, miks kõik lähevad sedavõrd leili (selle trassi pärast) ja ütlevad, et see lahendaks gaasikriisi. See ei ole tõsi,» ütles ta ajakirjanikele, lisades, et tema meelest ei ole vaja juurde ehitada täiendavaid gaasisõlmpunkte, mil oleks veelgi suurem mõju keskkonnale ja ökosüsteemidele.

Vaatamata Macroni kommentaarile ei kadunud Hispaania entusiasm, mida väljendas ka energiaminister Teresa Ribera, öeldes raadiojaamale Onda Cero, et see on «Euroopa huvides».

«Tuleb arutelu. Ma ei arva, et me võime välistada selle tuginedes pelgalt vaid ühe riigi deklaratsioonile,» sõnas ta.

Ehkki MidCati trass edastaks esialgu vaid gaasivoogu, on see tulevikus võimeline liigutama ka rohelist vesinikku, millest saab eeldatavasti üks võtmetähtsusega energiakandjaid.

Päevaleht La Vanguardia ei hoidnud tagasi Prantsuse liidri «ebameeldivatele» kommentaaridele vastamast.