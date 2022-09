Läti riiklik lennufirma Air Baltic muutis salaja ja järsult strateegiat

Läti sisuliselt riiklik lennufirma Air Baltic on koroonapandeemia algusest saanud maksumaksjalt 340 miljonit eurot. Kui algselt lubas lennufirma, et nad on Balti riikide elanikele värav Euroopasse, milleks tuli soetada uusi lennukeid, siis nüüd selgus, et see lubadus ei pea enam ammu vett ning äristrateegia on kardinaalselt muutunud, edastas Läti uuriva ajakirjanduse telesaade Nekā personīga.