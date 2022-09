Eelarvenõukogu: Eesti tähtsaim majandusprognoos tugineb valedel andmetel

Eelarvenõukogu soovitab, et riigi eelarvestrateegia 2023‒2026 sisaldaks ka uuendatud makromajandusprognoosi.

Eelarvenõukogu märgib, et esiteks on suvise prognoosi koostamisel kasutatud valitsussektori tarbimise ja palgakulude prognoose, mis lähtuvad poolteist aastat tagasi valminud riigi eelarvestrateegiast, mille prognoosieeldused on kiire inflatsiooni oludes aegunud. Teiseks ei ole suvise prognoosi koostamisel arvesse võetud uue valitsuskoalitsiooni kavandatavaid kulumeetmeid, mille sisu avalikustati juulikuus.