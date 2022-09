Väikeettevõtjad Petersoni koroonaaegse haigushüvitise kivisse raiumise ideest: ettevõtjate inimvõimetel on ka piirid

Nakurt-Murumaa toonitab, et ettevõtjate jaoks ei saa ajutine kriisilahendus lõpmatuseni kesta. «Tegelikus elus on ka ettevõtjate inimvõimetel siiski teatud piirid. Minister aitab tõhusalt kaasa, et energiakriisi kõrval järjekordseid lisakoormisi kaela saavad väikeettevõtted pankrotistuvad ja ministri loodetud heaolu asemel kaotavad töötajad lihtsalt töö,» märkis ta pressiteates.