Ametiühingud ja tööandjad leppisid kokku miinimumpalga tõusu

Tööandjate keskliidu juht Arto Aas märkis, et tegemist on kompromissiga, mis peaks arvestama nii kõrget inflatsiooni kui jahtuvat majandust.

«Kiirelt kasvavad sisendhinnad ja kulutused energiale seavad meie ettevõtjad tugeva surve alla, mis paraku Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele ja kindlustundele kaasa ei aita,» kommenteeris Aas. «Samas on selge, et just väiksemate sissetulekutega töötajad vajavad kiire inflatsiooniga hakkama saamiseks rohkem tuge ja meie niigi väikesel tööjõuturul on iga kätepaar kõrges hinnas.»