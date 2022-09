Euroopa püüab vastu talve energiakatastroofi ära hoida

Euroopas on praegu laias laastus kaks probleemi: gaasi pole piisavalt saada ja kui seda on, on see ülikallis. Energia kallinemine on Eurostati andmetel ligemale 40 protsenti. Kui eratarbija saab veel mingeid alternatiive otsida– näiteks on üle Euroopa hinda läinud küttepuu, nii et Frankfurter Allgemeine kirjutas augusti alguses, et osa ettevõtteid piirab nende müüki –, siis ettevõtetel on tootmine tihtilugu nii otseselt gaasiga seotud, et aseainet lihtsalt pole. Eelmisel nädalal teatas Euroopa suurim terasetootja ArcelorMittal, et paneb septembris tootmisliini Saksamaal Bremenis seisma, kuna sääraste energiahindade juures ei ole enam mõistlik midagi toota.