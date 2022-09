Pirakast elektriarvest rabatud ettevõtjad nõuavad hinnalage

Võib juhtuda, et eeloleval talvel käib Grüne Fee Eestil kasvuhoonete valgustamine üle jõu ja see tähendaks, et talvel kodumaist kurki ei saa, nendib tegevjuht Raivo Külasepp.

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) presidendi Ille Nakurt-Murumaa sõnul ettevõtjatele augusti energiaarvetelt midagi rõõmustavat vastu ei vaadanud. «Kõige keerulisem on energiamahukates, kuid samal ajal madala marginaaliga sektorites, kus praeguse energiakulu lisamine toote lõpphinnale võrduks pankrotiga,» nentis ta. «Ettevõtjate suurim ootus on, et riik omanikuna reguleeriks Eesti Energia ja teiste energiamüüjate erakorralisi kasumeid – see tähendab, et energiale tuleb seada hinnalagi ka ettevõtjate jaoks.»