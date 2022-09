Eesti Energia: energiakriis Euroopas algaval talvel on vähetõenäoline

«Euroopa Liidu (EL) riigid on saavutanud gaasihoidlate 80-protsendise täituvuse planeeritust kaks kuud varem ning vähendatud on ka gaasi tarbimist üldisemalt. Kui eelmise aasta lõpus oli Venemaal Euroopasse tarnitud maagaasi osakaal 25 protsendi juures, siis augustis oli see langenud 10 protsendi tasemele ja seda eelkõige Venemaa reaktsioonina Euroopa sanktsioonidele,» tõi Miller Eesti Energia elektrituru ülevaates välja.

Reede õhtul teatas Vene riiklik gaasihiid Gazprom, et kolmapäevast laupäevani hoolduses olnud Nord Stream 1 (NS1) gaasitarned peatuvad teadmata ajaks. Enne seda oli kaks nädalat rekordeid püstitanud maagaasi hind langenud viimase kahe nädala madalaimale tasemele, 214 euroni megavatt-tunni eest.

«Pikema perioodi võrdluses on see hind endiselt väga kõrge, olles üle 2,5 korra kallim kui juunis ning keskmine nädala gaasihind oli 245,8 eurot megavatt-tunnist. Tänast on gaasiturud NS1 teate peale alustanud rohkem kui 25-protsendise hinnatõusuga,» nentis analüütik.

Seetõttu on võrreldes aastatagusega Milleri sõnul Euroopas oluliselt kasvanud nii veeldatud maagaasi (LNG) kui Norra maagaasi osakaal. «Just LNG vastuvõtu võimekuse väljaehitamine on praegu Euroopas fookuses, et Venemaa energialõksust pääseda. Saksamaa esimene LNG kai peaks valmima Wilhelmshavenis selle aasta lõpuks,» ütles Miller.

Kui möödunud esmaspäeval kerkis Euroopa energiahindade lakmuspaberiks olev Saksamaa aasta-ette elektrifutuur üle 1000 euro megavatt-tunnist, siis juba kolmapäevaks oli hind kukkunud 54 protsenti.