Soome palkmajatootja tegi radikaalse otsuse - kogu tootmine ainult öises vahetuses

Öine tootmine on aidanud Mammutti Talotehdas Oy-l vähendada oma energiakulu umbes 98%. Ettevõte, mis maksab elektrienergia eest hetketariifi, eelistab maksta umbes 2-3 eurosenti kilovatt-tunni kohta, võrreldes päevase tariifiga, mis on koguni 80 senti, ütles tegevjuht Ilpo Nylander esmaspäeval antud intervjuus Bloombergile.

«Erinevus päevase ja öise aja kulude vahel on nii suur, et see toob tohutu säästupotentsiaali, isegi koos lisatasuga, mis tuleneb ainult öises vahetuses töötamisest,» sõnas Nylander. «Järeldus on see, et kõik võidavad.»