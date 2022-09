Macron soovib energiaettevõtete kasumile ELi-ülest tulumaksu

«Me toetame Euroopa süsteemi, kus me nõuaksime (erakorralist maksu) Euroopa energiaettevõtjatelt, kelle tootmiskulud on palju madalamad kui turumüügihinnad,» ütles Prantsuse president Emmanuel Macron esmaspäeval ajakirjanikele pärast telefonikõnet Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga. Ta lisas, et ka Saksamaa toetab seda lähenemist.