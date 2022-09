Eesti Raudtee: Euroopa rööpmelaiusele üleminek maksaks 8,7 miljardit

Zimmermann juhib kirjas tähelepanu, et statistikaameti andmetel on Eestis raudteeliiklusregistris registreeritud avalike ja mitteavalike raudteede pikkust kokku 2143 kilomeetrit. «Siia tuleb lisada umbes 300–400 kilomeetrit raudteid, mida ei ole registrisse kantud ehk kogu 1520/1524-millimeetrilise raudteevõrgu suuruseks võib võtta ümmarguselt 2500 kilomeetrit,» selgitas ta.

Ehitada tuleb uus raudtee olemasoleva kõrvale või asemele

Zimmermanni sõnul ei ole raudtee ümberehitamist võimalik teha selliselt, nagu Hispaanias, kus lisati kolmas rööbas liipritele ja nii sai kaks erinevat laiust sama raudteed kasutada. «Kuna Hispaania originaalne raudteerööbaste vahe on suurem kui Eesti oma, siis meil ei mahu kolmas rööbas kahe olemasoleva rööpa vahele,» selgitas ta. Nelja rööpaga, nagu seda on tehtud osal lõikudel Leedus, on võimalik kahe erineva laiusega raudteed kasutada, kuid see eeldab piisavat läbilaskevõimet mõlema laiuse jaoks ning eraldi raudteejaamu rongide möödumiseks.