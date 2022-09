Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas augustis viimaste aastate rekordini

Kaheksa kuu kokkuvõttes on lennujaama läbinud ligi 1,8 miljonit reisijat, mida on kolm korda rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil, teatas Tallinna lennujaam.

Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaama töötajad andnud sel suvehooajal endast parima, et teenindada kiirelt kasvavat reisijate mahtu. «Ka julgestuskontrolli läbimise keskmine ooteaeg on kuust kuusse kahanenud – juunis oli see 14 minutit, juulis 11 minutit ja augustis 9 minutit. Tipptundidel olid järjekorrad loomulikult pikemad ja siis võis ooteaeg julgestuskontrollis olla kuni tund,» nentis ta.

Ka tulevikus mõjutavad julgestuskontrolli läbimise aega Pärgmäe sõnul just lendude tipptunnid ehk lained, milleks on Tallinna lennujaamas varahommik, lõuna ja hilisõhtu. «Lennujaama soovitame jätkuvalt saabuda piisava ajavaruga, et jõuaksite kõik vajalikud toimingud õigeaegselt ja stressivabalt ära teha,» toonitas ta.

Regulaarlendude täituvus püsis augustis kõrge, keskmiselt 80 protsendi juures. Augustis taasavati otselennud Gruusiasse, kahel korral nädalas lendab Kutaisi lennujaama lennufirma Wizz Air.

Kokku toimusid regulaarlennud augustis 35 liinil, millest enim reisiti jätkuvalt Eesti jaoks olulisematesse sõlmjaamadesse – Riiga, Stockholmi ja Helsingisse. Reisijate koguarvult järgnes neile Antalya, kuhu lennati peamiselt tellimuslendudel. Tellimuslennud toimusid kokku 7 sihtkohta, muu hulgas reisiti ka Montenegro, Kreeka ja Bulgaaria kuurortlinnadesse.

Suurima reisijate arvuga lennufirma oli augustis Air Baltic, millega lendas 24 protsenti kõikidest reisijatest, kokku 13 otseliinil. Ryanair teenindas 21 protsenti reisijatest, lennates Tallinnast 15 liinil.

«Reisimise kõrghoogaeg ei näita veel raugemise märke. Külmad ilmad panevad inimesi aktiivselt sügisreise planeerima ning juba on näha, et oktoobri lõpu koolivaheajaks on lennupileteid väga hoogsalt soetatud. Seega on nüüd sobiv aeg teha plaane järgmisteks puhkusteks, koolivaheaegadeks ja õige aeg on hakata mõtlema ka talvistele suusareisidele,» lisas Pärgmäe.

Piirkondlikest lennujaamadest oli suurima reisijate arvuga Kuressaare, mida läbis augustis 4142 reisijat. Kärdla lennujaamas oli reisijaid 1486, Tartus 1215 ja Pärnus 319.

Kuressaaresse ja Kärdlasse reisivate inimeste arvu kasvu on toetanud siseturismi populaarsus. Tartu-Helsingi liini täituvust aitab lennujaama hinnangul parandada talvine lennugraafik, mis loob paremad võimalused Helsingis jätkulendudele ümber istuda.