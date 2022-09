Nord Streami torujuhtme sulgemine viis gaasihinna järsult üles

Vene gaasifirma ütles, et gaasitarned on peatatud, kuni turbiin on remonditud. Gaasitarned pidanuks pärast kolmepäevast remonti uuesti algama laupäeval.

Kreml hoiatas varem reedel, et Nord Streami võivad pärast hooldust tabada taas tehnilised probleemid, kuna väidetavalt on sanktsioonide tõttu puudu varuosi. «Tehnilisi reserve pole, ainult üks turbiin töötab,» rääkis Kremli pressisekretär Dmitri Peskov ajakirjanikele. «Seega on kogu selle süsteemi töökindlus ohus,» ütles ta ja väitis, et Vene gaasihiid Gazprom selles süüdi ei ole.