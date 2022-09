Israel keelab ikoonilisel Boeingu lennukil riigis maanduda

2023. aasta 31. märtsist rakenduv keeld on osa laiemast väljatöötamisel olevast plaanist, mis seab eesmärgiks keskkonna parendamise. Israeli lennujaamade operaator (Israel Airports Authority) on juba ka lennufirmadele teatanud, et nad ei saa alates 2023. aasta suvehooajast Tel Avivi lähedal asuvat Ben Gurioni lennujaama suurte nelja mootoriga lennukitega külastada.