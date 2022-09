Saksa valitsus läheb kodutarbijale appi 65 miljardi euroga

«Õigeaegne ja proportsionaalne abi kodanikele ja ettevõetele on vajalik kõrgete energiahindade koorma kiire suurenemise tõttu,» seisab koalitsioonipartnerite kokkuleppes, kus lisatakse, et kogupakett ulatub üle 65 miljardi euro.

Meetmete hulgas on ühekordne 300-eurone toetus pensionäridele, et aidata neil energiaarveid tasuda.

Tudengitele on mõeldud väiksem, 200-eurone toetus, ja küttetoetust saavad ka inimesed, kellele on ette nähtud eluasemetoetus.

Saksamaa on juba andnud käiku kaks abipaketti kogusummas umbes 30 miljardit eurot. Need on läinud kütuseaktsiisi langetamisele ning ülipopulaarseks osutunud odavatele ühistranspordipiletitele juunis, juulis ja augustis.