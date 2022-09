Norras on valmimas CO2 surnuaed

Tulevasse terminali pumbatakse Euroopa tehaste korstendest kinni püütud CO2, mis veeldatuna maetakse õõnsustesse merepinna all.

Norra lääneossa Bergeni lähedale Øygardenisse rajatava terminali eesmärk on takistada CO2 jõudmist atmosfääri, kus see aitab kaasa maakera soojenemisele.

«See on maailma esimene avatud juurdepääsuga transpordi- ja hoiustamistaristu, mis võimaldab igal emiteerijal, kes on oma CO2 emissiooni kinni püüdunud, anda see üle ohutuks käitlemiseks, transpordiks ja seejärel alaliseks talletamiseks,» ütles projektijuht Sverre Overå.