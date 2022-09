Goldman Sachs: Nord Streami peatamine võib viia gaasihinna tagasi tippu

Samas on Euroopa Venemaa tarnete katkestamiseks valmistunud ning vähemalt talve esimeseks pooleks on piisav puhver olemas. Saksamaa energiaregulaator teatas laupäeval, et riigi gaasivarud on jõudnud 84,5 protsendini. Ka Holland andis teada, et saavutab tuleval nädalal Euroopa Liidu eesmärgi täita gaasihoidlad 80 protsendini. Küll võib olukord hullemaks minna kütteperioodi lõpus või juhul, kui Euroopat tabab väga külm talv.