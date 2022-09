Google kummutas odavate lennupiletite jahtimisega seotud müüdi

Odavamate lennupiletite jahtijate seas on laialt levinud arvamus, et kui osta lennupilet nädala keskel – eriti teisipäeval – saab selle kätte soodsamalt. Google Flightsi andmetel on aga viimase viie aasta jooksul teisipäeviti, kolmapäeviti või neljapäeviti ostetud USA lennupiletid olnud keskmiselt vaid 1,9 protsenti odavamad kui nädalavahetusel soetatud piletid.