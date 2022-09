Euroopa energiakriis ähvardab eurot veelgi nõrgendada

See on aga näitaja, mis muudab euro kauplejate jaoks üha murettekitavamaks valuutaks. Analüütikud hoiatavad, et kaubandusbilansi jätkuv halvenemine Venemaa gaasitarnete piirangute ja kasvavate impordikulude tõttu võib hakata mõjutama otseselt ka Euroopa ühisraha kurssi, kuna löögi alla satub seda seni toetanud rahavoog.

Hoolimata kasvavatest ootustest, et Euroopa keskpank tõstab järgmisel nädalal intressimäära 75 baaspunkti võrra, kaupleb euro endiselt allpool dollari pariteeti. «Seni kuni hinnad pole normaliseerunud, on väljavaade kohutav,» ütles Bluebay Asset Managament LLP portfellihaldur Kaspar Hense Bloombergile.

Euroopa energiasõltuvus Venemaast on olnud osa majandusmudelist, mis pakkus eurole pikaajaliselt tuge. Kuna eksporttoodete eest teenitud raha ületas importkaupade, sh energiale kulunud kapitali, püsis nõudlus euro järele tugev. See dünaamika on aga kasvavate sisendkulude tõttu muutumas. Ja seda hoolimata tõsiasjast, et valuuta nõrgenemine soodustab eksportival sektoril oma kauba müümist välisturgudele.