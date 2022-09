Ukraina viljalaevad liiguvad näljahädas Aafrika asemel Türki ja Euroopasse

Seni pole aga Ukraina viljalaevad suurt leevendust Aafrika näljahädale pakkunud. ÜRO andmetel on tänaseks Ukraina sadamatest väljunud 75 viljalaeva, millest sihtpunkti on jõudnud 55. Suurim hulk Ukraina sadamatest väljunud laevadest on aga jõudnud Türki (19) ja Euroopasse (18). Aafrikasse on tänaseks saabunud 8 viljalaeva, kuid enamik neist (5) on sildunud Egiptuses.