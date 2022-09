CNBC: Simson ärgitab Hiinat ja Indiat hinnalaega liituma

Euroopa Liit kutsus laupäeval Hiinat ja Indiat üles ühinema G-7 algatusega kehtestada Venemaa naftahindadele ülempiir. ELi teatel on ebaõiglane, et need riigid maksavad Moskvale ülemääraseid tulusid ajal, kui Kreml peab Ukrainas sõda.

G-7 riigid teatasid reedel, et leppisid kokku plaanis kehtestada Venemaa naftale kindel hind. Sanktsioonipoliitika eesmärk on vähendada kasumit, mida Venemaa naftamüügist teenib.

Kuigi hinnalae üksikasjad on veel täpsustamisel, on energiaanalüütikud juba väljendanud muret, kas suured naftatarbijad Hiina ja India sellega ühinevad. Seni on Hiina ja India hoopis suurendanud nafta oste Venemaalt, saades kasu Vene nafta allahindlustest.

Euroopa energiavolinik Kadri Simson vastas USA majandusportaali CNBC küsimusele, kas EL loodab, et Hiina ja India tulevad hinnalaega kaasa järgnevalt: «Ma arvan, et nad peaksid seda tegema.»

Indoneesias G-20 energiakohtumise ajal CNBCga rääkinud Simson ütles, et Hiina ja India valmisolek osta Venemaa naftatooteid on arusaadav, kuna see on neile varustuskindluse seisukohalt oluline. Samas rõhutas Euroopa komisjoni energeetikavolinik, et ülemääraseid tulusid Venemaale maksta on ebaõiglane. «Ülempiir annab ka sanktsioonidega mitteliitunud ostjatele võimaluse saada naftat õiglase hinnaga. Hinnaga, kuhu sõjafaktorit ei lisandu,» ütles Simson.

Reutersi andmetel peab Indiaga sel teemal konstruktiivseid kõnelusi ka USA, samas kui Hiina teatas juba juulis, et hinnapiir on «väga keeruline küsimus».

Ajasurve on tohutu

Hinnalagi Vene naftale peaks kehtestatama enne detsembri algust, kui jõustuvad ELi sanktsioonid Venemaa toornafta meretranspordile. Samas ootavad turuosalised endiselt täpsemaid üksikasju ülempiiri kohta.

Esialgne hinnalagi määratakse tasemel, mis põhineb erinevatel tehnilistel sisenditel ja selle määrab koalitsioon ühiselt. Hinnalagi tehakse teatavaks selgel ja läbipaistval viisil, ütles G-7 ühisavalduses.

Simson ei öelnud CNBCle, millal hinnalae üksikasju esitletakse, kuid lisas, et tehniline töö käib. «Oleme tohutu ajasurve all,» ütles ta ja lisas, et tavaliselt tähendab see, et sellised sammud toimuvad pigem varem kui hiljem.