Kurioosum: Saksamaa subsideeritud elektriautod sõidavad hoopis välismaal

Kuigi Saksamaal on viimase 10 aasta jooksul arvele võetud 890 000 uut elektriautot, on tänaseks neist riiki jäänud vaid 756 517 sõidukit, järeldub ametlikest andmetest.

Enamik nendest sõiduatodest (ca 95%) on soetatud ka pärast 2016. aastat, mil rakendus kuni 6000 euro suurune toetusmeede elektriautode soetamiseks. Praeguseks on meetmest välja makstud rohkem kui 4,6 miljardit eurot.

Arvatakse, et suur enamik Saksa maanteedelt kadunud enam kui 130 000 elektriautost ei ole mitte mahakantud, vaid müüdud kasumiga naaberriikidesse. «Selleks hetkeks, kui jõuame miljoni elektriauto registeerimiseni, on peaaegu viiendik neist autodest Saksamaa teedelt juba lahkunud,» ütles Berliinis töötav analüütik Matthias Schmidt FT-le. «Kaotajaks jääb Saksa maksumaksja, kes subsideerib kaudselt puhast õhku väljaspool Saksamaad asuvates linnades.»

Schmidti hinnangul võisid paljud subsideeritud sõidukid jõuda Taani, kus uute autode soetamine on maksude tõttu naaberriikidest kallim.

Taani autoimportijate ühenduse De Danske Bilimportører andmed näitavad samuti, et riigis registreeritud elektriautode arv on suurem, kui Taanist ostetud elektriautode arv. See viitab sellele, et paljud aku jõul liikuvatest sõidukitest on imporditud.

Schmidt leidis ka, et selle aasta juuliks Saksamaal registreeritud 98 000 Teslast on riigi teedele jäänud vaid 76 690, mis tähendab, et iga viies Tesla on Saksamaa turult lahkunud.

Saksa opositsioonipartei Die Linke, kes oli pikka aega toetusskeemi vastu, ütles FT-le, et toetusmeetme «pettusetundlikkus» oli teada algusest peale. «Asjaolu, et toetusmeetmele ei kehtestatud isegi üheaastast hoiuperioodi [enne, kui autot saab edasi müüa], on midagi enamat kui tehniline viga. See avab võimaluse pettustele,» ütles Die Linke parlamendisaadik Bernd Riexinger.

Saksa valitsus plaanib elektriautode toetusskeemi järgmisel aastal ka muuta.