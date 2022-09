Sõja mõjud: Vene pankade kahjumit mõõdetakse triljonides

Vene keskpanga esindaja andis ka mõista, et hiigelsuur kahjum tekkis suurpankade kahjude tõttu, kuna 75 protsenti riigis tegutsevatest pankadest suutsid esimese poolaastal jääda siiski plusspoolele.

See on esimene kord, mil keskpank avalikustab majandustulemused pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Keskpank lõpetas pangandussektori andmete avaldamise ja keelas laenuandjatel regulaarsete tuluaruannete avaldamise vahetult pärast sõja algust, kuna lääneriikide valitsused külmutasid Venemaa finantsvarad välismaal ja kehtestasid Vene pankadele sanktsioonid.

«Võime öelda, et oleme siiani toime tulnud väheste inimohvritega,» ütles ta RBC-le, märkides, et Venemaa pankadel on endiselt 7 triljonit rubla (116 miljardit dollarit) jagu reserve.