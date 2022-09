Siemens: kütuseleke ei ole tehniline põhjus Nord Streami peatamiseks

«Selline leid ei ole tehniline põhjus tegevuse peatamiseks,» ütles Siemens Energy avalduses. «Sellised lekked ei mõjuta tavaliselt turbiii tööd ning need saab sulgeda kohapeal.»

Vene gaasihiid teatas reedel, et peatab gaasitarned Nord Streami torujuhtme kaudu Euroopasse täies mahus, viidates vajadusele viia läbi täiendavaid remonttöid.

Vene gaasifirma ütles, et gaasitarned on peatatud kuni turbiin on remonditud. Gaasitarned pidanuks uuesti algama laupäeval.