Norra pikendab Arktika söekaevanduse eluiga, et toita Euroopa tööstust

Riigi omanduses olev kaevandusettevõte Store Norske teatas reedel, et algselt oli plaanis Svalbardil asuv kaevandus nr. 7 sulgeda järgmisel sügisel, kuid nüüd hoitakse see töös kuni 2025. aasta suveni, kuna energiakriis on muutnud söe kaevandamise ökonoomsust.

Norra territooriumiks olev demilitariseeritud saarestik Svalbard on üks olulisemaid geopoliitilisi asukohti Arktikas. Svalbardi 1920. aasta lepingu kohaselt on allakirjutanud riikidel, sealhulgas Venemaal, õigus tegeleda saarestikus äritegevusega. Venemaal on Svalbardil asuvas Barentsburgis söekaevandus, mis on pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse veebruaris äratanud üha suuremat huvi, sest seal töötavad nii venelased kui ka ukrainlased.