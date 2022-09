Ukraina kaubalaevad laadivad leivanisu asemel enamasti loomasööta

Kokku on pärast lepingu jõustumist tarnitud 1,5 miljonit tonni teravilja ja õliseemneid, selgub ÜRO Istanbuli koordinatsioonibüroo nimekirjast. Sööda eelistamine on tingitud ka sellest, et Vene sissetungi alguses veebruari lõpus laaditi vähem nisu, vaid pigem sügisel koristatud maisi, mis tänaseni blokeerib paljusid ladusid ja suvel koristatud nisu äravedu.