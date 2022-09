Norra energiakontsern Equinor lahkus täielikult Venemaalt

Märtsis teatas Equinor, et lõpetab Vene naftaga kauplemise ning mais teatas ettevõte kokkuleppest loobuda oma Venemaa ühisettevõtetest ja anda need üle riigi omanduses olevale Rosneftile, kes on nende pikaajaliseks partneriks Venemaal.

«Equinor saab nüüd kinnitada, et ka Harjagast täielik väljumine on lõpule viidud,» teatas Equinor reedel. «Pärast Harjagast väljumist ei ole Equinoril Venemaal enam mingeid varasid ega projekte.»

Prantsuse TotalEnergies, keda on kodumaal kritiseeritud paljude oma varade hoidmise eest Venemaal, teatas 26. augustil, et on nõustunud müüma oma osaluse Siberi gaasimaardlas kohalikule partnerile Novatekile. Shell ja BP on vahepeal teatanud, et nad kavatsevad Venemaalt lahkuda, kuid ei ole veel lõpetanud oma väljaviimist.