Hollandi lillekasvatuse sektorit on tabanud krahh

Tõusvad energiahinnad põhjustavad raskusi paljudele sektoritele ja need ei piirdu sugugi ainult tööstussektoritega. Ka suur osa põllumajandusest sõltub energiaallikate kasutamisest ning eriti dramaatiline on hetkel olukord kasvuhoonesektoris, kirjutab Der Spiegel.

Hollandi dekoratiivtaimede ja lillede kasvatajad kardavad oma tuleviku pärast, sest kasvuhoonete kütmise energiakulud on järsult tõusnud. Üha enam kasvatajaid on juba teatanud, et nad loobuvad oma tegevusest, esitades pankrotiavalduse või vähemalt katkestades ajutiselt oma töö külmade talvekuude ajal, teatas turundusorganisatsioon Royal FloraHolland reedel.

Kui gaasi hind jääb pikemaks ajaks praegusele kõrgele tasemele, on kogu sektori olemasolu ohus, ütles grupp. Tootmisvõimsuse vähenemisel tabaksid tagajärjed kogu tööstusharu. Ettevõtted on valmis investeerima energia üleminekusse, kuid nad vajavad rohkem valitsuse abi. Kahjuks ei ole seda Royal FloraHollandi sõnul silmapiiril.

Tarbijad peavad olema valmis, et lilli on vähem, ütles kasvuhoonekasvatajate ühendus Glastuinbouw Nederland ajalehele De Telegraaf. Pakkumine väheneb 35-40 protsenti seoses väiksemate tootmismahtudega. Üks suur aretusettevõte, kellelt kasvatajad ostavad seemet, ütles samuti ajalehele, et tellimusi on tühistatud 30-50 protsendi ulatuses. See mõjutab lillesorte, mida tuleb kasvatada soojades tingimustes.