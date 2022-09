G20 kõnelused lõppesid lubadusega energiaalast üleminekut kiirendada

Energiahinnad on alates Moskva invasioonist lakke sööstnud ja paljud lääneriigid on otsinud alternatiive Vene gaasile.

Segadus energiaturul on avaldanud ka survet üleilmsele võitlusele kliimamuutuse vastu.

Indoneesia energiaministri Arifin Tasrifi sõnul on plaani eesmärk tugevdada riiklikku plaanimist ja parendada energiajulgeolekut, tõhusust, investeeringuid ja rahastust.

«G20 energiaministrid andsid turule tugeva signaali, et poliitikakujundajad võtavad meetmeid investeeringuid soodustava keskkonna tugevdamiseks,» ütles ta pressikonverentsil.

Mitu riiki, nende seas Suurbritannia ja Prantsusmaa, taunisid kallaletungi Ukrainale ja ütlesid, et see on energiavarustuse destabiliseerinud.