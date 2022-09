Kellele on koroona kasulik: briti pornosait seitsmekordistas pandeemia ajal kasumi

Suurbritannia pornosaidi OnlyFans kasum on pandeemias seitsmekordistunud, ettevõtte Ukraina päritolu hämara minevikuga omanik Leonid Radvinsky on viimase kahe aastaga kasseerinud ettevõttest pool miljardit dollarit omanikutulu, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.