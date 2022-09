Eesti Gaas: kui maagaas edasi odavneb, vaatame oktoobri hinnatõusu üle

Kuna ettevõtte turujõud on suur, siis küsisime hinnatõusude kohta ka Konkurentsiameti arvamust. Ameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haabi sõnul on tõepoolest gaasihinnad väga palju tõusnud võrreldes aastataguse ajaga ja jätkuvalt kõrgeid gaasihindu prognoostitakse ka tulevikus, kuid Konkurentsamet ei sekku ettevõtte hinnakujundusse, kuna tegemist on vabaturuteenusega. «Eestis on 2021. aasta seisuga majandustegevuse registri andmetel 53 registreeritud maagaasi müüjat, kellest 21 tegutsevad turul aktiivselt,» kirjeldas Haab. «Gaasimüüjat võib tarbija igal hetkel vahetada. Vahetus on lihtne ja sellega ei kaasne täiendavaid kulusid ega tarne katkestust.»