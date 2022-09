Nord Streami gaasivood näivad laupäeval taastuvat, gaas odavneb järsult

Gaasitoru taaskäivitamise uudis lohutab nii Euroopa energiaettevõtjaid kui poliitikakujundajaid, kes kartsid, et Moskva võib pärast viimast hooldust otsustada gaasitarned lõplikult peatada. Saksamaa jõudis juba kinnitada, et ei saa külmematel kuudel Vene gaasile üldse loota ja valitsus valmistub selleks, et Gazprom korraldab järgmisel kuul remondi ettekäändel Nord Streami uue seiskamise.