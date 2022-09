Kuidas saab soodsat elektrit äripindu omav korteriühistu?

«Kui ettevõtte nimi sisaldab märget «korteriühistu» või «KÜ», siis on meie jaoks selge, et ettevõtte taga on tegelikult kodutarbijad. Sealhulgas ei ole vahet, kas tegu on väikekliendi või suurkliendiga. Kui hoones on äripindu, ei ole see takistus. Soodustused rakenduvad automaatselt,» kinnitas Tiitsaare.