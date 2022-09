Venemaa ähvardab peatada naftatarned riikidele, kes liituvad hinnalae kehtestamisega

Täna toimuval G7 riikide tippkohtumisel arutatakse Venemaa naftale hinnalae kehtestamist. Suurriikidel on plaan, et agressori naftat võiks edasi osta, kuid ühiselt kokkulepitud hinnaga odavamalt, mis aitaks maailmaturul energiakandjate hindu allapoole tuua. Sellest Venemaa sõjamasina finantseerimise kärpimise meetmest on räägitud alates kevadest, kuid kuigi kaugele pole plaaniga jõutud. Euroopas on seni jõus plaan alustada detsembris naftaembargoga.