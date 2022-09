Reuters: Vene McDonald'si ostja soetab Soome firma Vene ärid

Huhtamäki on tegutsenud Venemaal alates 1993. aastast. Aprillis teatas firma, et alustab oma äritegevuse müümist Venemaal, peatades kõik oma investeeringud riigis koheselt pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Reutersi andmetel on 20. augustil sõlmitud lepingu projektis sätestatud, et Espentina peab tagama, et Huhtamäki nime ja kaubamärke Venemaal enam ei kasutata.