Kuidas vältida kriise IT-arenduse käigus?

Lisaks sellele, et probleemitiimi kuuluvate inimeste tööstaaž jääb ettevõtte keskmisega võrreldes märkimisväärselt lühemaks, tasub ka meeles pidada, et selliste tiimide pidamine muudab kõik probleemid kellegi teise omaks. Kui inimesed teavad, et nemad ei pea oma vigade tagajärgedega tegelema, on paratamatu, et arenduskvaliteet hakkab aja jooksul libisema. Mida rohkem on IT-spetsialistid saba ja sarvedega oma töö eest vastutavad, seda väiksem on tõenäosus, et arendusse satub sisse rumalaid vigu, mida oleks saanud rohkem tuleviku peale mõeldes vältida.

Miks üks meeskond lonkab?

Jätkusuutlikkusele panustavad IT-ettevõtted ei saa tähelepanuta jätta ka üleüldist kvaliteedikontrolli ning meeskondade tööedu adekvaatselt hindamist. Kuigi mõne meeskonna projektid on keerulisemad ja kasutavad uusi tehnoloogiaid, mille puhul on potentsiaalsete rikete tõenäosus kõrgem, siis näitavad laiemad trendid probleemkohad hõlpsalt kätte.

Sestap on nii tooteomanike, meeskonnajuhtide kui ka IT-juhtide tööks hinnata oma meeskondade tööd objektiivselt. Kui kõik teised on edukad, aga üks tiim kulutab poole oma ajast tulekahjude kustutamisele, siis tasuks asja korraks sisse vaadata ja küsida, mis on siin teistmoodi. Ei saa välistada, et tööspetsiifika tingibki rohkem murdega tegelemist, kuid ei saa jätta küsimata küsimust, kas ehk on tiimi juhtimises midagi korrast ära.