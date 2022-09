Sunly: merealade oksjoni kõrge menetlustasu on vastuolus põhiseadusega

«Sellises mahus arenduse alustamise tasusid mujal riikides pole, mis tähendab, et Eesti meretuuleenergia arendajad satuvad negatiivsesse turuolukorda, mis omakorda mõjutab meie ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Leedus, kus on järgmisel aastal kavas korraldada meretuuleparkide oksjon ja kus vastu pakutakse reaalset võimalust meretuulepark valmis ehitada, kehtib küll oksjonil osalemise osalustasu, kuid selle tasu arvutamise aluseks on hanke korraldamisel tehtud kulutused,» selgitas Sunly juhatuse liige.

Mõnel arendajal põhjendamatu eelis

Enampakkumise protsess ning kõrge menetlustasu rikuvad ka võrdse kohtlemise põhimõtet, leiab Lepasepp. «Hoonestusloa menetluse algatamine konkursi korras enampakkumise teel, ja alghinna tasumise kohustus rakendub ainult juhul, kui ühe ala suhtes on esitatud mitu konkureerivat hoonestusloa menetluse algatamise taotlust. Samal ajal on mitmete teiste arendajate – Eesti Energia, Utilitas, Saare Wind Energy, Tuuletraal, Five Wind Energy – hoonestuslubade menetlused meretuuleparkide osas algatatud ilma kohustuseta maksta riigile menetlustasu, mis võib ulatuda miljonitesse eurodesse,» osutas Lepasepp.

Tema sõnul ei ole ka välistatud, et nendele ettevõtjatele pakutav eelis on käsitletav riigiabina, mille lubatavus on küsitav ning mida ei ole ka täiendavalt analüüsitud.

Samuti teeb Sunlyle muret, et menetlustasu on tagastamatu ka juhul, kui hoonestusloa menetlus lõpeb hoonestusloa andmisest keeldumisega või taotlejast mittesõltuvatel asjaoludel. «Arvestades oksjoni kõrget alghinda, tekib ettevõtjatel õigustatud ootus, et menetlus lõpeb hoonestusloa väljastamisega – seda ei ole aga antud faasis kuidagi võimalik lubada,» nentis Lepasepp.

Menetlustasu maksmise kohustuse kehtestamisel ei ole tema sõnul arvestatud ka potentsiaalsete vaidlustuste ning kohtuvaidlustega. «Taotlejal tekib 100 protsendi menetlustasu maksmise kohustus olenemata sellest, kas hoonestusloa algatamise menetlus on peatunud potentsiaalse kohtuvaidluse ajaks või lõppenud selle tulemusel,» märkis ta.