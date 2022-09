Nausėda: Nord Pooli hinnakujunduse algoritme on vaja muuta

«Nad võivad kärpida hinnatippu, aga kahjuks ei saa muret põhimõtteliselt lahendada. Ja mure lahendus on tegelikult tootmine, tootmine ja veel kord tootmine. Peame rohkem tootma, muidu sõltume impordist, mille hind on meie piirkonnas kohati ülikõrge ja praegu üks kõrgemaid (elektri impordihind – BNS),» ütles riigipea Vilniuses ajakirjanikele.

«(Nord Pooli börsi hinnakujunduse – BNS) metoodikat tuleb tõesti muuta seoses viimasel ajal toimunud ebanormaalsete asjadega, kus just pärast madalama hinnapakkumise esitamist – kuna see pakkumine oli liiga kõrge, et pakkumist ja nõudlust tasakaalustada – see tühistati ja sellest tulenevalt pandi hind börsil kõrgemaks – sellised metoodilised ebatäiuslikkused on pehmelt öeldes lubamatud,» ütles president.