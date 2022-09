Gazprom toetab Kremli sõjamasinat 10 miljardi euroga

Ettevõte teatas teisipäeval, et tänu maagaasi rekordilistele hindadele teeniti selle aasta esimese kuue kuuga 2,5 triljonit rubla (41,4 miljardit eurot) puhaskasumit. Gaasi hinnad tõusid sel perioodil hüppeliselt, sest Venemaa kasutab energiatarneid poliitiliseks manipulatsiooniks ning samuti valitseb turul hirm, et Putin keerab gaasikraanid Euroopa riikide jaoks täiesti kinni.

Mullu teenis Gazprom terve aastaga kasumit umbes 29 miljardit eurot, seega ületab tänavuse esimese poolaasta kasum kogu 2021. aasta kasumit juba 42 protsendi võrra. Juulis ning augustis on gaasihinnad ainult ülesmäge liikunud ja kuigi Vene tarned Euroopasse on järjest vähenenud, teenib ettevõte rekordilist tulu ilmselt teisel poolaastal edasi.

Gazpromi tegevjuhi asetäitja Famil Sadõgov ütles, et vaatamata sanktsioonide survele ja ebasoodsale väliskeskkonnale oli Gazpromi kontserni esimese poolaasta tulud ja kasum rekordiline. «Samuti oleme vähendanud netovõlga ja viinud finantsvõimenduse miinimumini.»

Kremlile kuulub 49,3 protsenti Gazpromist ja seega saab riik suure osa 1,21 triljoni rubla suurusest dividendimaksest. Investoritele on tehtud ettepanek maksta dividende 51,03 rubla (0,85 eurot) lihtaktsia kohta. Aktsionärid peavad otsuse heaks kiitma 30. septembril toimuval erakorralisel üldkoosolekul.

Samal ajal ootavad Euroopa energiafirmad ja poliitikud ärevusega, kas Venemaa pärast 31. augustil alanud kolmepäevast Nord Streami torujuhtme hooldust taastab gaasitarned Saksamaale.

Hollandi gaasibörsil on hinnad siiski viimsel nädalal ligi kolmandiku võrra odavnenud, sest Euroopa riigid on ELi poolt talve eel seatud gaasi ladustamise eesmärkidest ees. Gaasihoidlad on juba nüüd täidetud enam kui 80 protsendi ulatuses, mis oli ELi eesmärgiks saavutada alles oktoobri lõpuks.

Euroopa hoidlates on praegu ligikaudu 84 miljardit kuupmeetrit maagaasi, mis ületab 1. septembriks seatud eesmärki 30 protsendi võrra ja läheneb novembri eesmärgile (88 miljardit kuupmeetrit), vahendas The Guardian.

Prantsusmaa, Poola, Itaalia ja Tšehhi on juba saavutanud novembri eesmärgi, Saksamaal on veel minna 2,6 miljardi kuupmeetri jagu, et täita riigi valituse enda poolt seatud 95-protsendilise täituvuse eesmärk.