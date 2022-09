Blackstone omandas täielikult Nordea osaluse Luminoris

«Meie järjest paranevad tulemused, tugev finantsseis ja hoolikas riskijuhtimine tähendavad, et Peter Boseki juhtimisel on Luminor heal positsioonil, jätkamaks sama hooga, mida pank viimastel aastatel näidanud on. See võimaldab meil laiendada oma tegevust eraisikute ja ettevõtete suunal kõigis kolmes Balti riigis. Mind julgustavad jätkuvalt meie edusammud oma strateegia elluviimisel ning Luminori meeskonna pühendumus meie klientide ja kogukondade toetamisel,» ütles Melngailis.