Sakslased arutlevad pensioniea tõstmise üle 70 aastani

Selle aasta esimeses kvartalis hüppas töökohtade vakants Saksamaal 1,74 miljonile, mis on suurim number alates riigi taasühinemisest 30 aastat tagasi. Samal ajal on Saksamaal ka rekordiline puudus noorte inimeste järele. Riigi statistikaameti andmetel kuulub vaid kümme protsenti elanikest vanusegruppi 15 kuni 24 aastat, samal ajal kui üle 65-aastaseid inimesi on tervelt 20 protsenti.