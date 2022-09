Vaata, kui palju hüvitab riik sügisel tarbijatele energiakulusid

«Nii Eestis kui ka mujal Euroopas on energiahinnad püsinud jätkuvalt kõrged ja kahjuks pole siin kiiret leevendust oodata. Seetõttu toetab riik kodutarbijaid, et tagada elanike kindlustunne ja toimetulek,» selgitas Sikkut.

Sel küttehooajal pakutakse välja energiatoetusi, mis leevendavad alates oktoobri tarbimise eest esitatavaid arveid. Seejuures ei pea tarbijad ise hüvitisi kuskilt taotlema, vaid need arvestatakse automaatselt arvetelt maha.

Ministri sõnul on ebatraditsioonilisema energialepingu omanikel praegu õige aeg oma leping üle vaadata ja vajadusel korrektuur teha. Näiteks kui ridaelamus on kõigile energia olemasolu tagav leping ühe inimese nimel, oleks see mõistlik ümber teha eraldi igale tarbijale.