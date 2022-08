Akkermann: Eesti on teel taastuvenergiast toodetud elektrile

«Eesti elekter muutub rohekaspruunist sinakasroheliseks. Ametnikud ja ettevõtjad, mikrotootjad ja lõpptarbijad saavad suunise, et me läheme üle taastuvenergiale, selleks töötatakse välja riiklikud programmid muudatuste ellu kutsumiseks ja rahastamiseks,» ütles Akkermann partei pressiesindaja teatel.

Ta lisas, et majandusmudeli muutus energeetikas loob tuhandeid uusi töökohti inseneridele, energeetikutele, ehitajatele, elektrikutele, tehnikutele ja meretöötajatele ning hajutab need laiali üle Eesti, seni hõreda asustusega piirkondadesse.

«Energia kättesaadavus nii rahalises kui mahulises mõttes on demokraatia julgeoleku küsimus. TE100 visioon on käesoleva seaduseelnõuna jõudnud Riigikokku, kahju, et mitte varem, hea, et lõpuks siiski,» lõpetas poliitik.