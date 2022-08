Vene nafta huviliste nimekiri tekitas paksu pahandust

«Aga me pole ministeeriumi käest üleüldse midagi palunud!» kurjustas ta, nõudes ministeeriumilt vabandamist. «Tõsi, me kirjutasime ministeeriumile küsimuse, aga me ei palunud midagi, ammugi mitte erisust naftasaaduste toomiseks, mida me kunagi toonud pole ega tooma ka hakka!» raius Ossinovski. Skinest Veerem pole tema sõnul Venemaalt üldse mitte midagi importinud.