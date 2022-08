Meeletu hinnatõus toob majanduslanguse

«Energiahindade suvise järsu kallinemise tõttu on teisel poolaastal tõenäoliselt oodata majanduslangust,» ennustas Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Jaemüügi ja tööstustoodangu kuised näitajad osutavad tema hinnangul sellele, et teise kvartali alguses oli kasv aasta võrdluses veel üsna tugev, kuid kvartali lõpuks olukord pöördus.

«Tööstusettevõtete küsitlus juulis näitas, et vaba tootmisvõimsust on suhteliselt vähe ehk ettevõtete tegevusmaht on nende seadmeparki arvestades suur. Samas on järgmiste kuude kasvuootus kahanenud – see paistis eriti teravalt silma augustikuises küsitluses. Euroopas tervikuna on halvenenud tööstusettevõtete hinnang hetkeolukorrale, kuid järgmisteks kuudeks oodatakse toodangu jätkuvat kasvu,» kirjeldas Oja.