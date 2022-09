Sutter: universaalteenuse «karjäär» jääb loodetavasti lühikeseks

Elektritarbijatel on lootus, et kuu aega veel ja siis saab abi universaalteenusest, mis on praegusest börsihinnast eeldatavasti soodsam. Milline on Eesti Energia parim teadmine, kui kõrge elektrihinnaga võiksid inimesed talvel arvestada?

Kaks kolmandikku meie era­klientidest on fikseeritud elektrihinnaga. Nemad ei pea selle (universaalteenuse – toim) pärast muretsema ja kindlasti saavad nad elektrit endiselt selle hinnaga, millega neil leping on tehtud. Ka pool meie äriklientidest on hinna fikseerinud.

Samuti teeb praegune valitsus viimaseid pintslitõmbeid toetustele (loe lisalugu – toim), mis tulevad 1. oktoobrist nii elektri kui ka gaasi hinnale. Need toetused kehtivad kõikidele pakettidele olenemata sellest, kas kliendil on universaalteenus või mitte.

Universaalteenuse hinda täpselt veel ei tea. Minu soovitus on: ärge tormake, tundke huvi, milline on teie praegune leping ja mis on teie praegune elektri hind. Siis saate rahulikult otsustada, kas minna universaalteenuse peale või on senine lahendus tegelikult siiski parem.

Tõsi, universaalteenuse hinna kehtestab küll konkurentsiamet, aga see arvutatakse siiski teie kolme kõige kaasaegsema põlevkivijaama sisendkulude põhjal. Kui suur teie sisendkulu on?