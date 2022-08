Energiasõja suurim ohver on Fortumi tütarettevõte Saksamaal

Lisaks otsesele füüsilisele sõjale Ukrainas on Venemaa ka küber- ja propagandasõjas suurema osa demokraatliku maailmaga ning lisaks energiasõjas kogu Euroopaga, tõugates Vana Maailma energiakriisi. Energiasõja seni suurim ohver on Soome energiakontserni Fortum Saksamaa tütarettevõte Uniper, kes on juba saanud üheksa miljardi euro suurust riigiabi, millest aga ei piisa, ning nädala alguses teatas energiahiid veel nelja miljardi euro toetuse vajadusest.