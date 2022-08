Koduomanikud ja kütusemüüjad tahavad erimärgistatud diisliga kodu kütta

Kütusesektori esindaja Mart Raamat märgib, et kahjuks läks täpselt nii, nagu esindusorganisatsioonid prognoosisid ja energiakriis on viimaste kuudega ainult süvenenud.

«Kui me vaatame, mis täna toimub maagaasi hindadega Euroopas, siis need on tõusnud täiesti ulmelistesse kõrgustesse. Me räägime sellest, et talviste gaasifutuuride hinnad on võrreldavad 500-dollarilise nafta barrelihinnaga,» tõdes Raamat.

Raamatu hinnangul peaks riik hetkel kõike tegema, et soodustada alternatiivide kasutuselevõttu. «Diislikütuse kasutamise võimaldamine lühiajalise meetmena oleks absoluutselt tark otsus, et inimeste taskuid tühjendav energiakriis üle elada,» märkis ta.

Omanike Keskliidu juhatuse liige Andry Krass märkis, et kuigi koalitsioon on otsustanud koduomanike gaasitarbimist riigieelarvest subsideerida, on sellest meetmest hirmutavalt vähe.

«Isegi koos riikliku dotatsiooniga näeme, et talvisel kütteperioodil peab koduomanik kütmiseks kuni 7,5 korda rohkem, kui veel mõni talv tagasi. Paljud koduomanikud ei suuda lihtsalt seda alla neelata,» ütles Krass. Esindusorganisatsioonid märgivad, et aktsiisilangetuse korral võiks gaasi diislikütusega asendamisel kütmise kulusid langetada üle kahe korra.

«Neid koduomanikke, kes sellest kasu saaksid, on Eestis päris palju,» sõnas Krass. Ehitusregistri andmetel on Eestis 19 000 elamut, mille puhul on märgitud, et küttesüsteemina kasutatakse vedelkütusekatelt.

Koduomanikud ja kütusemüüjad märgivad, et meetmel oleks potentsiaalselt isegi positiivne mõju riigieelarvele.

«Kuna praegu tarbitakse Statistikaameti andmetel kodudes kütmise eesmärgil umbes 2,3 miljonit liitrit diislikütust, siis aktsiisilangetuse korral oleks negatiivne mõju sellelt koguselt kõigest 700 tuhat eurot. Iga kodu, mis aga asendab gaasiga kütmise erimärgistatud diislikütusega vähendab riigajadust koduomanike gaasitarbmist doteerida. Meie näeme, et sellest võidaks nii koduomanik kui ka riik,» sõnas Õliühingu juht Mart Raamat.