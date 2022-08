Välisministeerium: naftaimpordi erandi kasutamine on ettevõtete otsus

Ettevõtjad andsid välisministeeriumile seega teada, et neil on kas kehtivad lepingud või neil on soov teostada lühiajalisi tarnetehingud. «Erandi taotlemine ja sellest Euroopa Komisjoni teavitamine tagab selle, et kehtivat lepingut on võimalik kuni üleminekuaja lõpuni täita. Tahtlus erandit taotleda ja kehtivatest lepingutest teavitada näitab siiski, et ettevõtja soovib jätta endale võimaluse erandit kasutada kuni ülemineku aja lõpuni. Kas seda täidetakse on juba ettevõtte enda otsus,» lisas ta.